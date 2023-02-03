2023年已進入2月份，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12生肖上半年的衰運月和必須小心的事情，其中生肖鼠近期將發生男歡女愛之事，生肖龍易與人有心結，人際、桃色關係紛擾，生肖羊需慎防口舌是非，別亂說別人壞話，生肖虎情緒上切記不可急躁，以免深陷危險之中，甚至導致血光之災發生。

▍生肖鼠：男歡女愛的事情終將成為泡影

衰運月：農曆5月

2023年的生肖鼠有「咸池」桃花，這顆星會吸引異性來接觸你，但如是已婚者，或身邊有另一半的人，務必潔身自愛，逢場作戲的男歡女愛終將成為泡影，需認清失意時陪在身邊的枕邊人，才是該認真付出對待的人。

▍生肖牛：不可吃喪家食物、不要惹官司

衰運月：農曆2月、3月、6月

2023年的生肖牛的運勢偏弱，有不少的凶星在命宮裡，此時需安分守法、勿賭氣，會使氣場更不好，另外探病或喪家場合的出席儘量避免，以免氣場受到不利氣息影響，導致自身運勢更加惡化。

▍生肖虎：情緒波動影響健康和交友

衰運月：農曆1月、4月

2023年的生肖虎運勢相當不錯，但流年有凶星，在情緒波動下健康容易受到影響，急躁的情緒也讓自己身陷危機之中，導致意外的血光之災發生；另外，脾氣爆躁容易禍從口出，這將十分不利戀愛發展，修身養性是他們重要課題。

▍生肖兔：遇到困難保持冷靜可免災

衰運月：農曆2月

2023年的生肖兔正逢本命年，可能遇事處處碰壁，事事不如意，也會因魯莽衝動而壞事，招來身邊小人破壞升職與賺錢機會，建議遇事時記得深呼吸，無論面臨的是好事還壞事，都需保持冷靜，太過激進就算是好運也會被嚇跑，做任何重大決定ㄧ定要審慎評估。

▍生肖龍：縱使心有千結關關難過關關過

衰運月：農曆3月、6月

2023年的生肖龍與生肖兔相刑，在新的一年運勢也相對低迷，容易與人有心結，人際、桃色關係紛擾、生活是非瑣事多，嚴重甚至涉及官非，各種不順令你感到疲於奔命丶應接不暇，請調整心態，加強自己實力，建議在職場上保持低調，做好本分內的事情，避免鋒芒太露。

▍生肖蛇：工作壓力越來越大

衰運月：農曆1月、4月

2023年的生肖蛇終於熬過了不順遂的2022年，在今年只要目標夠明確，願意努力付出，在事業上必能一飛沖天，大放異彩，但相對的，事業上出現不少破財機會，小人也會在暗處看你的笑話，工作壓力只能自己扛在肩上，讓身體有些吃不消，記得有時間就多休息，儲備體力才能更長遠。

▍生肖馬：不要糾結失敗的戀愛關係

衰運月：農曆5月

2023年生肖馬正是運勢上揚的時期，不要糾結小情小愛，該放下的就讓它過去，不然永遠無法接受新戀情，今年泰因、天喜吉星的相助下，讓人緣極好，吸引力爆發，認識異性的機會大增，並忘記過往失敗戀情，重新接受新戀情。

▍生肖羊：福禍無門惟人自招少說話免災

衰運月：農曆6月

2023年的生肖羊無論是在待人處事上還是處理感情與金錢合夥投資上，都要格外謹慎，且需慎防口舌是非，在辦公室裡不要說別人壞話，如被有心人聽到，且跑去狀告，飯碗可就不保了。

▍生肖猴：改掉鑽牛角尖的毛病以免受苦

衰運月：農曆1月

2023年的生肖猴意志較薄弱，經過了過往幾年的洗禮，變得處處小心丶裹足不前，但他們需克服自己的心魔，遇事不鑽牛角尖，勇於走出舒適圈去求表現，農曆1月要留意出入安全、身體健康方面的事情，多一分謹慎，少一分傷害。

▍生肖雞：生活中麻煩事都是自己招惹來的

衰運月：農曆2月

2023年的生肖雞與生肖兔本命相沖，受到流年壓力的影響，容易與人發生口角、衝突，運勢崎嶇難平，要注意今年你的性情不穩，容易衝動行事，別去招惹不必要的麻煩，做人處事方面儘量謹言慎行，做任何決定之前，一定要再三考慮、評估，只要有一點點疑慮，千萬不要貿然執行，以免因小失大。

▍生肖狗：人際問題有摩擦要理性處裡

衰運月：農曆3月、6月

2023年的生肖狗是事業正要起飛的一年，在吉星入命的照拂下，迎來了期待已久的名利雙收之勢，心思都放在名利上的結果就是人際出現裂痕，需小心處理自己的鋒芒，避免讓人眼紅而生是非，有伴者則是不可用工作忙規避問題，必需面對雙方之間的問題。

▍生肖豬：切忌得意忘形，爬得越高摔越重

衰運月：農曆4月

2023年的生肖豬會達到事業巔峰，能夠透過努力去實現期待已久的升官加薪，在成功的時候絕不可太過驕傲，只有維持一貫的低調，踏實而忠誠的執行工作才是讓好運不打折的法門，並且在有能力時，可拉身邊的人一把，對方會將這份恩情銘記在心裡。