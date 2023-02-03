縣市長選舉前「北北基桃1200通勤月票」話題打得火熱，交通部今（3）日表示，已將北北基桃、中彰投、南高屏等三大都會生活圈的通勤月票預算納入「疫後強化經濟與社會靱性及全民共享經濟成果特別條例」，會用特別預算處理，公路總局月底完成規畫，也請六都市長多支持特別條例。

縣市長選舉前，民進黨籍的雙北、基隆、桃園市候選人聯合提出「北北基桃1200通勤月票」構想，比現行雙北市的1280月票少了80元，且首度納入台鐵和長途客運。不過4位候選人全部落選。

今日新任行政院長陳建仁與六都市長茶敍又提及公共運輸月票，與會的交通部長王國材表示，北北基桃、中彰投、南高屏通勤月票已納入「疫後強化經濟與社會靱性及全民共享經濟成果特別條例」，會用特別預算處理，也請六都市長多支持特別條例。

交通部表示，受新冠肺炎影響，許多民眾轉為使用私人運具，造成公共運輸運量大幅下降。公共運輸是一般民眾日常通勤通學倚賴的交通工具，政府有必要對使用公共運輸的通勤通學族，提供更多照顧，來減輕其交通費用負擔；交通部配合立法院審議中的特別條例，刻正擬訂「行政院促進公共運輸使用方案」來推動辦理。

目前方案初步規劃方向，北北基桃、中彰投、南高屏等三大都會生活圈生活環境條件緊密連結，鼓勵規劃通勤通學月票優惠措施，例如北北基桃1200月票，可搭乘包括生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具；其他縣市部分，則可依單一縣市或與鄰近縣市緊密程度來規劃通勤通學公共運輸票證優惠方案。另外在鼓勵公共運輸觀光旅遊部分，則規劃提升「台灣好行」景點接駁觀光公車服務及宜花東地區觀光便利行服務，將提供優惠促銷方案並擴大整合行銷宣傳，強化旅遊便利性與景點串聯功能。

交通部進一步說明，行政院促進公共運輸使用方案的規劃，公路總局已邀集包括六都等各縣巿交通首長座談，並充分聽取地方的需求及意見，整體方案包括通勤通學公共運輸優惠及觀光景點公共運輸提升兩大主軸。公路總局預計2月底前完成方案相關申請及計畫規劃規範，提供六都及相關縣巿府，並協助地方政府儘速規劃提出申請計畫。