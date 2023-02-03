「台灣燈會在台北」2月1日起試營運，民進黨北市議員林延鳳指出，上海市參展的「儂好上海」花燈是大陸趁機發動的「大內宣」，還透過媒體發布台北市長蔣萬安會親自去看這座上海花燈，「文攻」意味明顯大過城市交流意涵。對此國民黨北市議員李彥秀痛批，民進黨「逢中必反」已是膝蓋式反射，讓人瞠目結舌，恐中已成病態。

李彥秀說，上海市用「儂好上海2023新年快樂」花燈參展，民進黨議員卻表示，上海花燈統戰政治意味強烈，警方巡邏更奇怪，批警方不是看守中國花燈的保全，「上海花燈讓中共有認知作戰的空間」，這樣的「逢中必反」就像膝蓋式反射，令人瞠目結舌。

李彥秀批，政治人物病態恐中，令人嘆為觀止；事實上，2016年開始，台北就已邀請上海參加臺北燈節，共同促進兩市觀光交流，如今一座花燈竟也可以是認知戰的作戰工具，難道民進黨對台灣人民這麼沒信心？民進黨對台灣的民主自由這麼膽怯？難道民進黨市議員也主張將來自大陸的大貓熊圓圓，以及新台灣之子圓仔、圓寶遣返大陸？

李彥秀指出，蔡英文總統昨才說「願意和北京當局展開對話」、「推動（兩岸）疫後健康有序的交流」，民進黨民代就跳出來打臉蔡英文，難道蔡英文已經嚴重跛腳，連綠營市議員都不放在眼裡？

李彥秀嘆，台灣燈會就是一面「照妖鏡」，從綠營側翼圍攻「華國美學」立馬翻車，到今天綠營民代「花燈認知戰」，看起來，民進黨黨主席賴清德的「和平保台」仍是口號一句，蔡總統的「交流對話」也是空口白話，若民進黨骨子裡「逢中必反」的DNA不改，恐怕這樣貽笑大方的事件仍會層出不窮。