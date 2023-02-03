配合今年「白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香活動」，台鐵表示2月11、20日增加部分莒光號及自強號增停白沙屯站；2月11、12及20日加開海線區間（快）車。列車資訊、時間及停靠站詳見台鐵APP「台鐵e訂通」或台鐵官網https://www.railway.gov.tw。

台鐵建議民眾可使用電子票證乘車，或預先購買回程車票，以節省排隊購票時間。另2月11日及20日暫停受理彰化至竹南間海線各站，包含成追線列車海線區間兩鐵環保業務；攜車袋折疊式腳踏車除外。