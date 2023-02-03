戴口罩也有「負」作用？6歲林姓女童日前高燒、鼻塞及流鼻水逾10日不止，且臉部向前傾時，鼻竇會痛、腫脹，前往衛服部台中醫院求診發現罹患急性鼻竇炎，醫師推測為小孩感冒又長期戴口罩悶住呼吸道，並導致鼻腔過度乾燥堵住鼻竇出口引起，幸經抗生素及洗鼻治療，女童順利恢復。

台中醫院兒科主任陳敏恭指出，鼻竇在頭骨與鼻腔周圍，有很多的竇口小管通往鼻腔，當細菌病毒引起鼻炎或鼻膜腫脹，且竇口被鼻腔黏液阻塞時，細菌在鼻竇中持續滋生，就會造成急性鼻竇炎。

陳敏恭說，急性鼻竇炎與其他呼吸道疾病很類似，最大的不同就是症狀持續時間較長；通常流感或感冒症狀會於7天內趨緩、改善，當症狀過了約半個月遲遲未改善，且擤出來的鼻涕仍是黃綠色，就要懷疑併發急性鼻竇炎。

陳敏恭指出，疫情爆發前也有不少由感冒引起兒童鼻竇炎的案例，但疫情開始後，兒童鼻竇炎的病例相較過去整整多了1倍以上；他推測，此情形可能與整天佩載口罩的習慣有關，由於長期佩戴口罩易悶住呼吸道，致鼻涕過量、鼻膜腫脹，過度乾燥也會堵住鼻竇出口，細菌更容易在鼻竇中造成發炎。

林媽媽表示，她起初以為女兒只是一般感冒症狀，後因女兒高燒超過10天，加上女兒說「頭部不能向前朝下，因為臉會很痛」，才驚覺可能是鼻竇炎；由於女兒還是有去上學，一天戴口罩時間約有8至10小時，發現可能是口罩戴太久而引起鼻竇炎時也很驚訝，「口罩本來不就是要保護孩子的嗎？原來竟也有副作用」。

陳敏恭建議，目前口罩政策有鬆綁趨勢，在家時家長不妨讓孩子解下口罩「透個氣」，若孩子感冒時，可用生理食鹽水來沖洗孩子鼻腔的分泌物，一天2至4次，孩子的房間濕度可維持在50％到60％，較不會引起鼻腔的不適。另，孩子流鼻水在擤鼻涕時，要謹守「一次一邊」的原則，避免擤鼻涕過度用力造成細菌或分泌物進入鼻竇。