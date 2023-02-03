苗栗縣公館鄉台6線25公里處，3日發生轎車自撞山壁翻覆事故，消防人員將湯姓駕駛救出送醫後仍告不治。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣公館鄉台6線25公里福基段，3日清晨7時35分左右，發生39歲的湯姓男子，上班駕車行經該處時，不知原因車子失控撞擊路側山壁後翻覆，湯某受困車內，苗栗縣消防局公館分隊據報派出救護人車趕往現場搶救，發現湯某業已失去呼吸心跳，經送苗栗大千醫院急救無效死亡，肇事原因正由苗栗警分局調查中。

湯姓男子是在3日清晨從大湖住處開車赴苗栗市上班，當車行途經台6線25號公里福基路段時，車子不知何故失控擦撞山壁後翻覆，湯某重傷受困車內，消防局館公分隊救護人車趕到救出送醫仍告不治。