苗栗台6線清晨車禍 轎車自撞駕駛喪命 13:032023/02/03 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣公館鄉台6線25公里處，3日發生轎車自撞山壁翻覆事故，湯姓駕駛送醫後仍告不治。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣公館鄉台6線25公里處，3日發生轎車自撞山壁翻覆事故，消防人員將湯姓駕駛救出送醫後仍告不治。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 苗栗縣公館鄉台6線25公里福基段，3日清晨7時35分左右，發生39歲的湯姓男子，上班駕車行經該處時，不知原因車子失控撞擊路側山壁後翻覆，湯某受困車內，苗栗縣消防局公館分隊據報派出救護人車趕往現場搶救，發現湯某業已失去呼吸心跳，經送苗栗大千醫院急救無效死亡，肇事原因正由苗栗警分局調查中。 湯姓男子是在3日清晨從大湖住處開車赴苗栗市上班，當車行途經台6線25號公里福基路段時，車子不知何故失控擦撞山壁後翻覆，湯某重傷受困車內，消防局館公分隊救護人車趕到救出送醫仍告不治。 #台6線 #3日 #苗栗縣 #公館鄉 #發生 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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