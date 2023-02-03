為了減輕新北市租屋族群的負擔，新北城鄉局去年11月開放申請青年租金補貼，不僅加碼租金補貼的額度，還放寬了家庭年收入的限制，去年1,270個名額，吸引1,556人提出申請，最後符合資格共869件。

新北城鄉局指出，考量市府預算還有餘額，今年特別加開第2次受理，讓來不及申請的青年朋友也有機會提出申請。本次受理後，將會有1個多月的審查期，最快預計4月初就可公布結果。

申請新北青年租金補貼的資格為，在新北市設籍、就學或就業的18歲以上未滿40歲青年朋友，符合單身、新婚未滿2年或育（孕）有未成年子女（胎兒）的家庭組成條件，且財產所得、租賃地位置符合規定者，均可提出申請。

經審查符合資格者，依據不同條件，單身可享有3,500元租金補貼、新婚4,500元、育（孕）有未成年子女（胎兒）1或2人補貼5,000元、育（孕）有未成年子女（胎兒）3人以上補貼6,000元，最長1年的租金補貼。