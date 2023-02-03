大陸晶片業遭美日荷設下嚴格出口管制後，先進晶片技術發展面臨阻礙，專家認為，即使大陸願意花更多的錢發展晶片業，但過程仍會相當辛苦，因為在生產晶片的基礎實力上已經落後很多年了。

綜合外媒報導，暢銷書《晶片戰爭》作者、美國塔夫斯大學（Tufts University）歷史教授米勒（Chris Miller）認為，大陸晶片可能會試著從別的地方獲取先進晶片技術與設備，但這並不是一件簡單的事情，特殊半導體的銷售網路單一且容易追蹤，美國在這方面具有優勢。

目前大陸最先進的晶片技術之所以能夠運轉，在於他們能夠從外國廠商手上進口設備、技術與原料，米勒認為，大陸要自己研發、生產先進晶片的難度相當高，「目前他們並沒有具競爭力的國內廠商，未來勢必花更多的錢發展晶片業，但路途仍然很艱難，因為在基礎實力上已經落後很多年了。」

此外，美國之所以對大陸晶片趕盡殺絕，米勒分析，主要是國家安全受到威脅，尤其從過去的歷史來看，先進技術都會被用在軍事與情蒐領域，對於國安產能直接影響。