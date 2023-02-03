桃捷公司第一時間報警處理。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

桃捷後續也配合警方留意進出站的可疑人事物。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園捷運網路客服信箱今接獲消息，有民眾揚言瑞士國會議員近期內將訪台，若台灣政府讓參訪團來，將在參訪期間，在機捷A1台北車站引爆汽油炸彈，對此，桃捷公司表示，第一時間報警處理，針對沿線所有車站巡檢，後續也配合警方留意進出站的可疑人事物。

桃捷說明，今早7時許在網路客服信箱接獲到訊息，有民眾留言要在機捷A1台北車站丟炸彈，發現訊息後第一時間立即向警方報案，並通知周邊軌道業者提高警覺。

桃捷同時針對沿線所有車站進行巡檢，端點站司機員折返時也對列車加強巡視，後續配合警方，並動員保全及所有站務人員，會持續留意進出車站的可疑人、事、物。

據了解，揚言要丟炸彈的民眾2月1日也曾寄信給桃捷公司，內容提及要在機捷A18桃園高鐵站放炸彈，當時警方也到場檢查確認安全，怎料今又發出恐嚇信揚言要炸台北車站，目前警方鎖定留言民眾為使用境外IP的張姓陸生並持續調查中。