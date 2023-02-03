爲解決台一省道鹽行路線路段大客車停靠問題，台南市政府於永康區永運路，永康物流及轉運專區內建置永安轉運站，目前已完成設計，即將發包動工。台南市長黃偉哲今（3）日特地前往視察，期許工程如期如質完工，並責成交通局在工程過渡時期先行設置臨時轉運站，即刻解決地方交通擁塞情形，台南市議員黃肇輝、陳秋萍、林冠維、林燕祝、楊中成、朱正軒、李鎮國皆親自到場，表達對工程進度的關心。

市長黃偉哲表示，長年來永康地區國道客運都停靠路邊上下車，不但干擾道路車流，乘客候車的空間也不舒適，因此市府規劃永安轉運站，目的就是希望紓解當地中正南路、中正北路、台一線的車流，以及解決大型客運停車與轉乘問題。

黃偉哲接續說明，由於永安轉運站的工程的期程至少要一年，因此會先在鹽行重劃區內設立一個臨時轉運站，讓國道客運、公車等大型車輛先有轉運空間，讓台一線的交通單純化，減少事故的發生，他並請交通局及相關施工單位全力趕工，盡可能縮短臨時轉運站的施工期程，早點完成，早點提升騎乘機車、或駕駛小型車輛的市民的用路安全。

交通局長王銘德簡報表示，永安轉運站位於永康物流轉運專區永運路，利用「廣停」用地規劃，面積約0.5公頃，採環形車道設計維持運轉順暢，將有8席國道客運候車月台，並設置186席機車轉乘停車位。附近300公尺處另有一處停車場，提供105格小汽車格位，停車轉乘十分便利。另月台頂篷也會結合大型太陽能光電屋頂，符合綠能趨勢。

永安轉運站位於永康物流轉運專區永運路，利用「廣停」用地規劃，面積約0.5公頃。(台南市政府提供)

永安轉運站位於永康物流轉運專區永運路，利用「廣停」用地規劃，面積約0.5公頃。(台南市政府提供)

王銘德指出，「永安轉運站」完工後，和欣、統聯、國光等3家國道客運業者將全數進駐，並同時取消原來在中正北路沿線路邊各站位，徹底改善道路交通問題，大台南公車也將繞駛入內，可接駁至中西區、北區、安南、新市、善化、麻豆等週邊區域。

交通局表示，永安轉運站新建工程總經費約4,900萬元，其中爭取中央補助4,165萬元，餘由市府自籌。預計112年上半年完成發包動工，113年5月完成主體工程，8月完成太陽能光電屋頂後，期能在113年第3季啟用。

目前永安轉運站已完成規劃設計，即將發包工程，不過鹽行地區的交通改善不能等，因此同步規劃先在鄰近「廣停19」用地設置臨時轉運站，會在顧及品質的狀況下盡力趕工，提早完成。