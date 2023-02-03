中國高空間諜氣球飛越美核彈場上空

就在消息傳出，中方1高空間諜氣球在美國大陸上空飛了幾天，但總統拜登卻決定不加以擊落後，竟引發排山倒海而來的批評。

據《新聞周刊》（Newsweek）2日報導，1名美國政府高層官員周四說，拜登聽取了簡報，並要求軍方提出選項。不過，防長奧斯汀（Lloyd Austin）和美軍參謀首長聯席會議（JCS）主席米利（Mark Milley）強烈建議，由於擊落氣球恐怕會危及地面人員的安全，不要採取軍事行動，而拜登接受了建議。

這名官員說，早在拜登政府之前，近幾年來美國已察覺類似活動，而拜登隨即採取行動，以維護敏感情報。這名官員並強調，他們採取了一切必要措施，以防外國情報單位收集敏感情資。

雖然拜登政府做了解釋，但共和黨議員和其他著名保守派人士卻火速痛批拜登，指責他讓氣球留在空中。有些人甚至說，要是前總統川普還在，這種情況「絕對不會」發生。共和黨籍聯邦眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）要求，為這起事件舉行由眾議院兩黨領袖和情報委員會高層組成的「八人幫」（Gang of Eight）簡報會。同時他並推文說，拜登對中國的行動「不能保持沉默」。他強調，中國公然漠視美國主權，是一種必須解決的破壞穩定行動。

China’s brazen disregard for U.S. sovereignty is a destabilizing action that must be addressed, and President Biden cannot be silent.



I am requesting a Gang of Eight briefing. https://t.co/KarTCUzbOS — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) February 3, 2023

另一方面，喬治亞州眾議員葛琳（Marjorie Taylor Greene）則推文說，拜登應該立馬擊落中國間諜氣球。她直指，要是前總統川普，就絕對不會容忍。

「為什麼拜登不擊落正在飛越美國的中國間諜氣球？」共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn）也推文說， 「中共對我們的生存是威脅。」而亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯（Andy Biggs）則直言，「拜登是沒用的三軍統帥」。

美國有3個核彈發射井，而其中之一就設在馬姆斯卓空軍基地（Malmstrom Air Force Base），至於中方高空間諜氣球出現的蒙大拿州，也正是基地的所在處。