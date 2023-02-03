高雄市大帝國舞廳3日早上8時許出現約6名男子持球棒痛毆舞廳的泊車領班，據了解，當時舞廳外正有2男1女在吵架，領班看不下去後上前勸阻，沒想到21、20歲的2位林姓男子不甘被領班勸架，離開舞廳後又烙人折返舞廳，隨即持球棒痛毆領班。目前警方已逮捕到涉案的謝姓共犯，其餘共犯仍在追查中，並將依恐嚇、妨害秩序罪送辦。

據了解，今日早上大帝國舞廳外有2位林男與1名女子起糾紛，女子為其中一名林男的前女友，泊車領班發現雙方出現口角後上前勸阻，並請3位當事人離開現場，3位也隨即搭乘計程車離去。

沒想到早上約8點40分左右，2位林姓男子似乎不滿被勸架，於是召集朋友再度前往大帝國舞廳，隨後約6人從2輛自小客車下車，持球棒毆打泊車領班。

苓雅分局獲報後，調閱監視器畫面以車追人，目前已逮捕23歲謝姓男子，而其他涉案人員仍待追查，待教唆人與其他共犯到案後，警方將依恐嚇、妨害秩序罪送辦。