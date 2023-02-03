張小燕（中）在節目中透露這3年的退休生活。（新視麗娛樂提供）

王貞妮（右）感謝張小燕（中）是她生命中的貴人。（新視麗娛樂提供）

「綜藝教母」張小燕日前上Melody跟王貞妮主持的Podcast節目《姐妹悄悄話》，這是她退休3年來第一次接受訪問，透過3人暢談，張小燕充滿智慧的分享。讓聽眾學習到更高境界的人生哲學。

王貞妮說《姐妹悄悄話》 已經默默到115集，在疫情期間沒事做，她和Melody默默地展開這個節目。而這個節目是沒有來賓的，特別邀請到張小燕讓錄音室蓬蓽生輝，Melody接著用成語「浴火鳳凰」來歡迎小燕姐的光臨。

張小燕笑說：「她這輩子認識講話最誇張的2個人是王貞妮跟Melody，都是自己的好朋友，2人看到好東西就會說這個東西好棒！好好看！一定要買。這個東西好好吃你一定要來吃！小燕姐真的好棒棒！然後2個人都是勸BUY一族。」

話鋒一轉，張小燕說這3年來大家真的不容易因為自己退休了，讓周圍很多人都沒了工作，也強迫被退休。休息這3年活躍於朋友圈，意識到這個是人生另一個階段，到這一個年紀真的需要一些酒肉朋友讓自己增長一些見識，透過結交朋友吃喝玩樂享受人生。這3年退休的時間讓自己靜下來，沒有接受任何的訪問和參與節目的錄製，3年過了之後又可以出來見見老朋友，出來走跳，上一些好朋友的節目。

張小燕誇獎王貞妮製作的《嗨！營業中》收視率冠軍，王貞妮笑說：「每次問小燕姐要不要上節目，小燕姐就回說我沒有化妝箱！接著就飄走了，過了3年都沒有得到正式的回應，從來沒有說yes，然後Melody的部分是真的覺得這個錄影的路途在屏東車城實在太遙遠，不適合在家帶小孩的貴婦。」

張小燕隨即說過年期間一直看到Melody主持的《11點熱吵店》預告，王貞妮誇：「接這個節目真的是太棒了，Melody在沈玉琳旁邊怎麼看都美，認為Melody要感謝公司接了那麼棒的工作，讓她永遠在鏡頭上看起來是如此的漂亮。」Melody隨即說：「這個不會是我的指標，如果我的標準是這樣子那我還要混嗎？」

王貞妮感性地說張小燕是一直是生命中的貴人，在她身上學到很多人生智慧，記得當時才23歲，張小燕就鼓勵她可以去當製作人，也因為張小燕肯定，才有信心坐上製作人的位子，也感謝張小燕讓自己成長成為後盾。

張小燕笑說：「因王貞妮很『洽北北』，而且不管怎樣都會裝出她強悍的一面，適合做領袖的人，都有辦法當頭來扛責任而不會去找一些藉口，很多成功的人都會有自省能力並且去承擔責任」。完整內容請聽《姐妹悄悄話》第115集。