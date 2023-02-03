周四Alphabet收漲7.28%，盤後跌逾4%。其市值在去年大幅縮水約40%。

該網路搜尋與廣告巨頭高層在法說會上承諾集團將長期收緊支出，尤其在招聘、房地產支出以及可能耗時數年才能取得成果的實驗項目方面。

●2022年第四季財報

營收年增1%，為760.5億美元，低於市場預期（765.3億美元），並創下史上最緩慢的增長。

淨利年減34%，為136.2億美元，創下4個季度以來最大跌幅。

經調整後每股盈餘為1.05美元，不如市場預期的1.18美元。

流量獲取成本（TAC）為129.3億美元，低於市場預期（133.2億美元）。

主要部門業績：

谷歌廣告營收（含搜尋和YouTube）年減3.6%，為590.4億美元。

金雞母之一YouTube廣告營收年減8%，為79.6億美元，低於市場預期（82.5億美元）。

Google Cloud營收年增32%，為73.2億美元，不如市場預期（74.3 億美元），但虧損從前一年同期的8.9億美元大幅縮減至4.8億美元。

「搜尋和其他」營收年減2%，為426億美元。

「其他」事業（含硬體和YouTube非廣告業務）營收年增8%，為88億美元。

Other Bets（包括自動駕駛車事業Waymo）營收為2.26億美元，優於前一年同期的1.81億美元；虧損從14.5億美元增至16.3億美元。

●法說重點

執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，廣告商的支出轉為保守和國外匯率的衝擊，拖累了Alphabet整體業績表現。我們將以嚴格的紀律進行負責任的投資，並找出營運能更具成本效益的領域。

除了廣告業績下滑，YouTube亦面臨來自抖音（TikTok）的激烈競爭。執皮查伊表示，YouTube短影片服務shorts現在每天瀏覽量達500億次。

皮查伊表示，人工智慧（AI）軟體將成為Alphabet的營運重點，公司預計將在未來幾周推出LaMDA聊天機器人軟體。

Alphabet表示，將提列與裁員1.2萬人相關的一次性支出19億～23億美元開支，大多將在今年第一季認列，此外，減少辦公室空間的一次性支出估計為5億美元，未來可能還有其他房地產相關的費用。

Alphabet表示，上季與證券投資相關的虧損為14.9億美元。

財務長Ruth Porat表示，第四季增加3,455名員工，大部分為技術人員。他表示公司正在放緩招聘以實現長期獲利增長，並將YouTube營運放緩歸咎於在充滿挑戰的經濟環境下，廣告遭到撤回。