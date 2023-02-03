南投縣立委補選，民進黨蔡培慧2月2日成立競選總部。（資料照／廖志晃攝）

國民黨南投區立委許淑華成功當選縣長後，南投縣第二選區立委3月4日將補選，民進黨派出參選縣長失利的蔡培慧再戰，引發政壇關注。有媒體指出，這場選戰是賴清德接掌民進黨主席的首戰，理論上應全力拚勝選，不料蔡2月2日舉辦競選總部成立，看不出有黨中央「大咖」站台，就連競總都直接進駐原本的縣黨部內；傳出綠營是考量競選期間僅1個月，打算一切從簡，就連大型造勢都只辦1場，以「不擾民」為指導原則爭取選民支持。

香港媒體《中評社》今（3）日報導指出，許淑華這席的遺缺，是2022九合一選舉延長賽的最後一局，也是賴清德上任民進黨主席的首戰，各界預期民進黨應使出渾身解數盼勝選，然蔡培慧2日舉辦競選總部成立大會時，不但排場冷清，就連場地也直接將原有的縣黨部兼做競總使用。

報導表示，民進黨的表現遭部分人士解讀是「信心不足」，民進黨黨部則解釋，這主要是考量競選時程過短，以及顧慮南投民情，才將整體選戰風格極簡化。

對此，報導分析，相較去年南投縣長選戰，民進黨大咖多次赴南投助陣，總統蔡英文、副總統賴清德、時任行政院長蘇貞昌3巨頭，每到南投造勢排場之大、維安管制之多，對周邊民眾生活起居影響甚鉅，引發民間「民進黨越造勢越惹人厭」的聲浪；如今傳出綠營避免類似情境重演，將在南投一役採取「精準打擊」策略，比照國民黨候選人林明溱的策略，大型造勢也只有選前一周舉辦1場，也算是「向藍營看齊」。