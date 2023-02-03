獨董亂不停！過去幾年獨董介入公司經營權亂象頻傳，除了光洋科、東林外，近期引起爭議的除了有泰山外，就是即將在今年四月面臨下市的老牌紡織廠中福國際股份有限公司，由於擔心自己投資的股票變壁紙，小股東聯合自救會今（3）日登報，懇求大股東陳建、獨董高榮志負起責任，積極參與股東臨時會，別讓中福公司下市！

小股東表示，去年自8月17日由獨立董事召開臨時股東會改選陸榮木當董事長迄今已第170天，中福公司仍尚未完成變更登記且財報仍然遲遲未發布，公司因此瀕臨下市。當時召開的臨時股東會因程序有瑕疵被投保中心當場異議，但卻把責任歸咎於經濟部與前經營團隊，面臨下市危機，現任經營團隊不但不作為還推卸責任，簡直不顧股民權益。

小股東也質問剛被選任為董事長的大股東陳建在去年4月提出解任會計師團隊，導致中福公司因為交不出財報將被下市，面對股民股票將變壁紙重大經營問題，大股東陳建為何在接受媒體採訪時，將責任推卸給前經營團隊及會計師團隊，卻絲毫沒有提出解決下市危機的的作法。

小股東指出過去兩三年來中福股價飆漲近十倍，卻在去年8月18日時因為無法如期發佈財報遭暫停交易，甚至在今年四月面臨下市，造成許多小股東恐慌。小股東最後懇請大股東陳建、獨董高榮志積極作為，參與即將召開的臨時股東會，避免中福公司被下市，也呼籲主管機關介入督導2月6日股東臨時會依法順利進行，避免讓公司下市、股東心血付之一炬。