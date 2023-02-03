本周稍早對手通用（GM）公布優於預期的財報，相較以下福特業績與前景令投資人大失所望，該車廠周四盤後股價重挫逾6％。

福特去年第四季淨利由前一年同期的123億美元銳減至13億美元，營收由377億美元增至440億美元。

福特預期2023年的稅前獲利將持平或下滑，自由現金流可能大幅減少，並暗示會加速削減成本。

七大貨品接單 連二月衰退
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超微Q4業績優於預期 估下半年營運改善
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