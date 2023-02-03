台中市豐原豐勢路2段長期淹水，雨水下水道工程預計3月動工。（陳淑娥攝）

台中市豐原區豐勢路2段由於路面側溝排水容量不足，每逢大雨易造成水患，立委江啟臣爭取4800萬元進行雨水下水道工程，預計3月動工，力拚年底前完工。由於日前國4豐潭段甫通車就造成豐勢路塞車，江啟臣表示，解決水患迫在眉睫，已要求公路總局、市府相關單位設法做到3不準則，包括不影響主線交通、不在尖峰時段施工、不影響商家住戶出入等前提下施工，並做好交維計畫，降低工程對在地民眾的影響。

江啟臣指出，近年來豐勢路2段淹水情況日益嚴重，豐原客運、統聯客運停車場前的平均淹水深度更達30公分，不只對用路人造成威脅，更影響兩側店家、住戶生命財產安全。為了徹底改善淹水問題，特別向內政部營建署爭取列入「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第3期(110-111年)」，希望透過強化排水系統解決長久水患。

解決淹水，刻不容緩！江啟臣說，為了要用最快速度爭取經費改善，過去曾與市議員張瀞分、陳本添舉辦多次會勘與協調會，感謝內政部營建署與台中市府水利局共同努力，工程總經費4800萬元，由中央補助3360萬元、地方政府自籌1440萬元，規畫在下月開工，工程預計耗時240個工作天，加上管線遷移時間，力拚年底前完工。

水利局副局長韓乃斌表示，本次工程除了改建原有富陽路排水道、新設箱涵，讓富陽路的下水淨流直接排至柳川排水(原八寶圳)，也在豐勢路2段新建下水道，將豐勢路的水路拓寬，可望有效提升周圍排洪效率。

里長連佳振指出，由於豐勢路2段周圍商家與住戶眾多，請工程單位務必做好事前溝通，並採分段施工，不要同一時間將道路全部堵住；此外，也請施工單位與交通單位進行協調，儘可能降低交通衝擊。

江啟臣指出，豐勢路是連結豐原山城的重要道路，隨著國道4號豐原潭子段通車後，豐勢交流道成為北台中的交通樞紐，尤其豐勢路2段更是重點路段，施工前的準備作業至關重要。

江啟臣強調，水利局除了要與自來水公司、台電、中華電信及第四台業者等單位確認管線遷移事宜，以確保工期能順利進行外，更要協同公路總局、交通部高速公路局、市府交通局做好妥善溝通，設法做到3不準則，在不影響主線交通、不在尖峰時段施工、不影響商家住戶出入的前提下施工，並做好交維計畫，降低工程對在地民眾的影響。