據香港文匯網報導，大陸國務院港澳事務辦公室今天發布「關於全面恢復內地與港澳人員往來的通知」，包括取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額。恢復大陸居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。自香港、澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境等。

攜程數據顯示，通知發出後，香港澳門目的地搜索量瞬時大漲超3倍，連帶港澳跟團遊產品瀏覽上漲180％。旅行社為這一天準備充分，攜程第一時間上線了近百條港澳團隊遊產品，包括半自助、私家團、自由行打包、目的地參團等多種品類，為用戶提供各類赴港澳旅行選擇。

攜程團隊遊CEO江文表示，「大陸遊客一直以來都是港澳客源市場的重要組成部分，如今赴港澳跟團游及『機＋酒』自由行的恢復，將進一步激發遊客對港澳旅遊的消費需求，也為赴港澳旅遊提供了更便捷的方式。」

隨著2月出境航班的調整，大陸赴港澳航班迎來了新的利多。據攜程統計，截至2月1日，大陸至香港直飛航班每周班次近270班，始發地包含北上廣、成都、福州、南京等26座城市。其中有4個城市（合肥、無錫、南昌、溫州）2月起重新復飛。從近7日成交平均票價來看，超過20％的香港直飛航線價格低於2019年同期，其中國泰航空從杭州和南京直飛香港的兩個航班價格更是較2019年打了7折以上。

中山大學旅遊學院教授曾國軍表示，港澳跟團遊一旦恢復，將直接促進大陸旅客數量回升，進而帶動港澳旅遊酒店、餐飲、購物、娛樂等產業的復甦。進一步刺激旅遊消費、延長留港澳時間、拉長消費鏈，同時讓港澳更多的旅遊企業和商家在消費市場受惠，帶動旅遊經濟發展，促進和恢復旅遊就業。跟團遊很好地保障了旅遊質量，對港澳旅遊的宣傳推廣也十分有益；跟團遊可以進一步鼓勵港澳與內地旅行社積極對接，拓展合作機會，加強港澳和大陸的聯繫。