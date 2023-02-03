2023台北國際電玩展TGS終於正式5日前在南港展覽館正式開跑，從首日還沒開幕前，早上6點前就已經有大批玩家在會場外排隊等候入場，甫開場時人潮已滿到需要管控，今年更是有大批人氣未上架的遊戲於現場展示，尤以《臥龍：蒼天隕落》、《緋染天空 Heaven Burns Red》及《原子之心》最受歡迎，而人氣遊戲《神魔之塔》更是為了歡慶10周年紀念，不僅大手筆砸5000萬預算打造8大展區，可是現場最大的攤位之一，更規劃了一連串的活動與玩家互動，加上獨立遊戲區也迎來了66家國外廠商參展，可是盛況空前。
另外今年還有不少廠商首度參展，像是光榮特庫摩就誠意滿滿地在現場帶來《臥龍：蒼天隕落》等人高的呂布雕像，更與Xbox攤位同時讓玩家試玩這款即將於3月3日上市的遊戲，還有《萊莎的鍊金工房３～終結之鍊金術士與秘密鑰匙～》、《零～月蝕的假面～》以及手遊《三國志 霸道》也能於光榮特庫摩現場試玩。而《原子之心》的國外團隊親自來台，甚至打造了大型攤位讓玩家體驗，且不定時有Coser出場與玩家互動，氣氛相當熱烈。
而現場更有首度參展的任天堂，現場每天發放約500個號碼牌，讓玩家體驗《斯普拉遁 3》及《Nintendo Switch 運動》，首日的號碼牌也迅速派發完畢，更推出了現場購機方案，包括1萬1980元即可帶走Switch OLED、《薩爾達 曠野之息》及Game&Watch薩爾達傳說組合，而普雷伊也在現場販售PS5主機、《戰神：諸神黃昏》同捆組等組合，讓不少仍未搶到PS5等玩家開心入手新機，Xbox也在現場販售Xbox Series X 1TB主機與《極限競速 地平線5》同捆組、下殺的無線控制器等優惠，想要搶主機優惠的玩家絕對不要錯過。
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