南部水情緊張，高雄市長陳其邁今天受訪坦言，水情挑戰嚴峻，他表示，高雄水情跟過去30年同期高屏溪逕流量相比，相對來說是比較低，雨量也是最近20、30年最低的，水情挑戰嚴峻，建議經濟部下次開會在水情燈號做調整，提醒產業跟民生用水先因應節約用水。

陳其邁表示，高雄市不管是企業或是民間、民生供水，目前供水量大概150萬噸，而高雄市需水量、用水量大概是130-140萬噸，換句話說，每天大概有10萬噸的水是供給到台南。

陳其邁說，去年一整年高雄市到南化水庫的水大概1.8億噸水到台南，自來水供水約2000萬噸左右，合計供給台南的水源約有2億噸左右，水資源運用開發必須是南部地區大家共同合作，昨天他在行政院內也建議院長及經濟部對包括屏東、高雄、台南整體一併做水資源規畫。

陳其邁說，高雄現在伏流水量和抗旱井大概1天70-80萬噸備用水源的用量，在2021年高雄超前部署開鑿的62口井，大概有14萬噸左右的水，在最近2月底會完成4.7萬噸的深水井。

陳其邁強調，以目前來看，高雄的水情跟過去30年同期高屏溪逕流量，在昨天是9.1CMS，相對來講是比較低，雨量在最近20、30年也是最低一次，所以水情挑戰嚴峻，因此建議經濟部在下次開會，必須在整個水情燈號做調整，來提醒產業及民生用水，都能先因應節約用水。