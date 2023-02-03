兒科急診科醫師吳昌騰分享，近日有個小女孩高燒不退被送到急診，女孩媽媽說在家快篩是陰性，去診所看病驗出是A型流感，但吃克流感仍高燒不退，才決定要送醫院，沒想到醫師一驗竟然就確診了，讓媽媽驚呼「怎會同時感染2病毒！」對此，醫師則說這種狀況出乎意料的常見。提醒大家現在呼吸道融合病毒（RSV）、流感、新冠肺炎和諾羅等4大病毒盛行，大家要做好個人防護。

吳昌騰昨在臉書上分享，前幾天在兒科急診上班遇到一對母女，媽媽帶著發高燒的女兒掛急診，說女兒已經燒一天，早上幫女兒做快篩是陰性，就帶女兒去診所看病，醫師檢查出是A型流感，就開藥讓她回家吃，怎料女兒吃了藥卻遲遲沒有退燒，甚至還出現了嘔吐、食慾不振的狀況，讓她很擔心，最後決定到醫院掛急診。

吳昌騰表示，了解完患者的狀況後，決定先將女孩留在急診觀察，同時也替女孩再做一次快篩，結果卻是陽性確診，讓女孩的媽媽超級驚訝，所幸後來女孩逐漸退燒，也開始進食、喝水，因此媽媽就放心帶回家照顧。

吳昌騰指出，「Flurona」是形容一個人同時感染流感和新冠肺炎所用的詞，最早在2020年春，美國就有相關報告說患者可能同時感染這2種疾病；在2022年初以色列也有報告指出，有孕婦同時感染流感和新冠，因此才把Flu（流感）和 corona（冠狀病毒）兩個詞合成，變成了「Flurona」，以這個詞語來說明雙重病毒感染。

吳昌騰也說，當新冠肺炎持續流行，流感也同樣盛行，雙重病毒感染的現象可能比大家想像的還更常見。最近幾天常見的新冠確診個案不外乎是二次確診的小孩和家長，小於3個月的嬰幼兒染疫、過年團聚被家人傳染確診以及連假旅遊確診，不過大多數的個案都屬於輕症患者，但還是要提醒，最近呼吸道融合病毒（RSV）、流感、新冠肺炎和諾羅病毒都有不少病例，大家要做好個人防護。