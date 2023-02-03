林明溱表示，選舉小物是一次一張的拋棄式濕紙巾，千萬別誤會。（林明溱競辦提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣前縣長林明溱接受國民黨徵召投入第2選區立委補選，農曆春節過後，他幫全國里長向中央爭取，未來每月有1000元為民服務津貼，近期則推實用選舉小物「拋棄式濕紙巾」，但包裝方式，外觀、大小就如同「保險套」般，讓人看得實在相當害羞，立委候選人林明溱表示，相當實用、希望大家喜歡，更重要的是別誤會。

林明溱團隊指出，疫情期間大家都很注重個人衛生，過去政治人物都送一包濕紙巾，不過往往一拆封，只用幾張就放著，加上外包裝沒有封好，最後剩下紙巾乾掉很浪費，或是擔心開封後滋生細菌不敢使用，所以選舉小物推出一次一張的拋棄式濕紙巾，方便民眾一次性使用，外出攜帶臨時要擦拭桌子、椅子，或者是清潔手部都相當方便，若沒拿到歡迎來索取。

林明溱說，選舉小物推出一次一張的拋棄式濕紙巾，外觀、大小就如同「保險套」，主要是希望吸引年輕人注意，又能兼顧實用性，雖然包裝有些讓人尷尬，但請大家放心使用，千萬別感到害羞。