大陸國台辦呼籲台灣恢復廣州等16個兩岸直航點，強調兩岸同胞對實現正常交流往來的意願強烈，陸方也高度重視並做好全面準備。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗3日說，蔡英文元旦文告提到，後疫情時代要讓兩岸交流有序進行，希望該開放的趕快開放，呼籲蔡政府言行一致，落實承諾。

受疫情影響，兩岸直飛航線僅剩北京、上海、廈門、成都4航點。國台辦1日稱，大陸航空主管部門已通過海峽兩岸空運協議聯繫管道致函台灣，稱兩岸疫情均已平穩，可優先考慮恢復台胞反映較為集中的廣州等16個兩岸直航航點。

而民航局隨後證實有收到相關消息，目前正在討論中。陸委會主委邱太三則回應，他認為可以恢復的不只有這16個航點，未來將全面評估考量。

對此，曾銘宗今日受訪時表示，蔡英文元旦文告提到，後疫情時代要讓兩岸交流有序進行，希望該開放的趕快開放，該放鬆的趕快放鬆，該嚴謹的就嚴謹，希望蔡政府落實承諾、言行一致；國民黨團希望兩岸盡快恢復相關交流，盡量效益發揮，至於可能產生負面效應的應該做準備，才能達到原本開放的目的。