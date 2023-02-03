展榮展瑞推出〈生日快樂死〉MV，為自己慶生。(華納音樂提供)

展榮展瑞推出〈生日快樂死〉MV，為自己慶生。(華納音樂提供)

展榮展瑞推出〈生日快樂死〉MV，為自己慶生。(華納音樂提供)

展榮展瑞K.R Bros 2023年全新單曲〈生日快樂死〉今(2／3) 發行，MV邀請「派對女王」薔薔、奎丁，以及一起合唱的桃子A1J...等參與拍攝，更在超級寒流頂著攝氏7度氣溫在泳池旁取景，展瑞冷到腎上腺素突然爆發，一鼓作氣脫掉上衣跳進水裡，不小心突破尺度「露胸膛兩點」，笑說事後一度想為自己打上馬賽克。

〈生日快樂死〉MV將展榮展瑞內心所謂「瘋狂」的生日展現在影像中，邀請了圈內好友唱歌、喝酒狂歡，舉辦看似奢靡的泳池派對，展瑞透露：「不要看畫面裡大家都很High，其實當時只有攝氏7度！我全身都在抖！」他當下因為太冷，加上當時已進入現場的歡樂情境，為了一次到位，他竟脫稿演出一鼓作氣將上衣脫掉並跳進泳池，瞬間凍到神經沒知覺，他事後分享其實一度有點失溫，而且不小心露了上身兩點，自嘲很「ㄍㄧㄥ」的他笑說因為覺得自己身材不夠好因此一度想加上馬賽克，不過沈澱過後卻心念一轉，決定接受自己自然的模樣：「這是我最近做過最大膽的決定了，想想不應該給自己太多所謂的『標準』，應該要有自信的呈現真實的自己，希望大家跟我一樣有更多的自信。」

歌曲靈感始於展榮展瑞邁入35歲，希望寫一首歌當作送給自己的生日禮物！展瑞分享：「我們的生日是在2月，學生時期都會遇到放寒假跟農曆年假，從來都沒有機會發過乖乖桶給同學，跟大家一起慶祝。」展榮也說：「家裡以前經濟條件比較不好，家人都在忙工作，所以不過生日這件事對我們來說稀鬆平常。」也因此兩人長大後會害怕朋友幫自己過生日，總是婉拒朋友的好意。不過這樣的心態卻在兩人30歲那年生日時有所轉變，展榮展瑞表示：「或許是覺得30歲應該要改變一下，開始更懂得把握每個當下，所以之後每年生日都會辦活動，包括餐會、跟粉絲聚會....等，今年的話就是送給自己這首歌了！」