據香港《文匯報》報導，香港強勢回歸國際旅遊舞台，大陸訪港遊客亦逐漸增加，香港兩大主題樂園相繼開展招兵買馬攻勢，確保有足夠人手款待來自全球各地的貴客。其中，香港迪士尼樂園昨天舉辦全球迪士尼樂園之中最大規模的招聘會，提供600個全職和兼職職位空缺，涵蓋樂園和酒店的第一線職位。

報導稱，園方以「銀彈政策」搶人才，這次招聘職位的起薪點較疫情前提高約15％，全職員工更享有全數交通津貼、3星期親子假和育兒假等福利，家屬還能免費進入樂園遊玩，吸引大批「迪士尼迷」應徵。有應徵者表示，自小的夢想是進入迪士尼樂園工作，「能成功進入最重要，薪酬福利都是其次！」

起薪點較疫前增15％

香港迪士尼樂園昨天舉辦「迪士尼創夢家開放日」大型招聘會，共提供600個職位，全職及兼職各佔一半，招聘的職位包括樂園及酒店營運、餐飲、商品、娛樂事務及服裝、保安等。參與開放日的應徵者可即場填寫申請表提交，以及獲安排即場面試，吸引大批應徵者到場面試。

香港迪士尼樂園度假區招聘、薪酬及福利總監鄭家濂表示，這次招聘規模之大是世界首次，無須工作經驗的初級職位，起薪介乎1.5至2萬港元，兼職時薪73港元起，本次招聘職位的起薪點較2019年疫前提高約15％。除

了以較高薪酬吸引應徵者之外，福利方面也進行提升，鄭家濂表示：「全職員工有三個星期的全薪親子假及三個星期的全薪育兒假，進入迪士尼樂園也是免費的，還有培訓、交通等津貼。」根據招聘資料，合資格家屬也享有免費進入樂園遊玩的福利。

拓晉升空間 年內或再招聘

鄭家濂表示，本次招聘會的初級職位空缺較多，「中層職位會留給原來的同事去晉升。」對於未來是否會繼續招人，他表示將視乎香港對內地及海外復常通關後的旅客量而定，不排除今年內再進行招聘，「預計未來幾個月都是旅遊的高峰期，旅客會大量增加。」