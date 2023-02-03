正在法國訪問的以色列總理尼坦雅胡希望歐洲對伊朗展現更強硬的態度，法國總統馬克宏今天與他會談後，譴責伊朗「冒進」的核子計畫。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）與尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）舉行晚宴會談，馬克宏會後發布聲明警告，伊朗若持續進行核子計畫，將「無可避免地招致一些後果」。

以色列長期以來不斷指控伊朗發展核武，但伊朗堅稱其核子計畫目的僅是要生產能源。

由於伊朗提供無人機給侵略烏克蘭的俄羅斯，並鎮壓國內示威抗議，尼坦雅胡希望西方盟國放棄所有為恢復「聯合全面行動方案」（JCPOA，即伊朗核協議）所做的努力。

美國、英國、法國、德國、俄羅斯與中國和歐盟於2015年與伊朗達成核子協議，伊朗承諾限制核武發展，換取各國解除對伊朗的制裁。但美國前總統川普2017年上任後對伊朗轉趨強硬，繼而於2018年退出協議，恢復制裁伊朗，伊朗後來接連違反核子協議承諾。

尼坦雅胡也說，以色列正考慮向烏克蘭提供軍事援助；此言顯然放棄以色列在這場衝突中較為中立的立場，希望藉此換得西方國家對伊朗採取更強硬的態度。

巴黎智庫「尚恩．喬瑞斯基金會」（Jean Jaures Foundation）學者哈爾法（David Khalfa）說，尼坦雅胡希望透過「打烏克蘭牌」，鞏固與西方國家的「反伊朗戰線」。

一名外交消息人士稍早告訴法新社，法國同意，與伊朗打交道時，態度必須「堅定」；這名消息人士還說，伊朗的核子計畫已達「危險程度」，並強調了伊朗在俄烏戰爭中扮演的角色。

對尼坦雅胡來說，選擇與烏克蘭站在同一陣線並非沒有風險，因為俄羅斯部署在鄰國敘利亞的防空飛彈，可能會在以色列偶爾空襲伊朗時，被轉用來對付以色列飛機。