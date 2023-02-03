香港信報引述花旗表示，包括放鬆「三道紅線」在內，即將到來的信貸和需求支持政策組合拳有機會提升大陸房地產銷售，2月份看好防守型股票，然後在接下來的幾個月轉向較進取個股，首選股為華潤置地、保利地產、越秀地產及新城發展。
房企則持續推進「保交樓」，最新消息傳出，恒大集團董事局主席許家印2日主持恒大集團營銷會議時宣布，要做好項目推廣工作，恢復公司項目銷售，並要下發考核任務。
花旗估計，由於資產減值，加上利潤率壓縮和銷售下降，大陸房地產行業2022年的核心利潤可能年減57％。該行表示，因盈利下調和利潤預警，大陸房地產股可能會在2月份溫和回落，但在3及4月份受到銷售提振而走高。
香港信報引述花旗表示，包括放鬆「三道紅線」在內，即將到來的信貸和需求支持政策組合拳有機會提升大陸房地產銷售，2月份看好防守型股票，然後在接下來的幾個月轉向較進取個股，首選股為華潤置地、保利地產、越秀地產及新城發展。
房企則持續推進「保交樓」，最新消息傳出，恒大集團董事局主席許家印2日主持恒大集團營銷會議時宣布，要做好項目推廣工作，恢復公司項目銷售，並要下發考核任務。
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