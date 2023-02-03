花旗估計，由於資產減值，加上利潤率壓縮和銷售下降，大陸房地產行業2022年的核心利潤可能年減57％。該行表示，因盈利下調和利潤預警，大陸房地產股可能會在2月份溫和回落，但在3及4月份受到銷售提振而走高。