苗栗縣後龍鎮合歡石滬日前遭東北季風帶來風浪襲擊坍塌。（謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮合歡石滬是國家文化景觀。（謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮合歡石滬日前遭東北季風帶來風浪襲擊坍塌，後龍鎮公所將先行加固未坍兩端牆體。（謝明俊攝）

被文化部列入國家文化景觀的苗栗縣後龍鎮合歡石滬，去年底因遭東北季風強大風浪吹襲毀損，苗栗縣政府文觀局、農業處及後龍鎮公所等單位，3日下午邀請縣府文資委員共同赴現場會勘商議修復方案，初步決定由縣府先行支付修繕費用，並由鎮公所負責將未受損的石滬兩端牆頭先行穩固後，再待東北季風減弱後做完整修繕，未來將繼續爭取文化部經費補助例行維修工作。

位在後龍鎮外埔沿海的合歡、武乃等2座石滬，是苗栗縣海岸目前僅存的2座石滬，都是200年上下的歷史，因而被文化部文資局列為國家文化景觀，過去的4年中都由文資局核撥維修經費，委由後龍鎮公所為管理人，再發包委外交由石滬永續維護協會負責例行性維修，縣府文觀局則為業管機關，負責督考聯繫相關業務。

合歡石滬是在去年底的一波強烈寒流來襲後，被當地居民發現第2出水口旁的石塊，被強烈東北季風帶來風浪沖倒，結果因缺乏經費搶修，目前缺損範圍已擴及近百米寬，引起當地民眾憂心百年石滬將會不保。

出身後龍的苗栗縣長李文斌得悉後立即展開協調搶救事宜，包括縣府文觀局、農業處官員、後龍鎮長謝清輝、以及當地民眾等，2日下午齊聚合歡石滬會勘共商搶修方案，並邀請2名縣府文資委員到場協助提供意見。

各單位共同會勘後達成初步共識，從短期搶修作業開始，由縣府文觀局及農業處合議籌資維修費用，後龍鎮公所並同意撥款進行未坍塌石滬部分兩端加固作業，以防坍塌範圍繼續擴大，正式維修工作將待東北季風減弱後開始。中期計畫則是由鎮公所、文觀局等單位合力向文資局爭取今年緊急搶修費用，並希望未來能維持固定維護費用，來保護這2座石滬。