對於無生育規劃的男性而言，結紮是一勞永逸的方法，但泌尿科醫師提醒，結紮後輸精管內仍有少量精子存在，約15次射精才能排出，因此千萬別立刻進行無套性行為，否則仍可能懷孕。

北醫泌尿科醫師戴定恩在其臉書粉專表示，若採「微創單孔無刀式結紮」，優點是傷口小、恢復快，無需縫合拆線，但術後仍要注意照顧。他並列出4大男性結紮後的注意事項，包括避免劇烈運動、保持傷口乾燥、注意傷口狀況及不得太快無套性行為。

1. 避免劇烈運動：結紮後約一周應避免劇烈運動、騎單車等，以免傷口疼痛或出血。

2. 保持傷口乾燥：結紮後的傷口在目2天內不要碰水，以免引起傷口感染而影響癒合，2天後可以開始淋浴，淋浴後傷口用乾毛巾輕輕壓乾，傷口完全癒合前勿泡澡。

3. 不要太快無套性行為：結紮後輸精管內仍會有少量精子存在，約15次射精才能排出，若結紮後馬上無套性行為仍可能懷孕，建議等回診後確認數星再有性行為。

4. 注意傷口狀況：若手術傷口有鮮血滲出、臭味、膿性分泌物或發燒超過37.5度時，請盡速回診。