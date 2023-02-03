台灣狗仔葛斯齊上月28日宣布「開工」，拋出新一波汪小菲親吻女生的照片，對此，汪小菲方面暫無回應，大陸力挺他的網友則動作頻頻，發文批評葛斯齊若不是跟大S有聯繫，怎會知道兩人要離婚？又怎麼會有汪小菲離婚前的曖昧照片？且至今只針對汪小菲，稍早，葛斯齊表示，是汪小菲無理性和錯誤的發文惹怒了他，「他考驗我的證據」，「給真相是我的職責，新聞是我的職業，你可以公評我都虛心接受指教，但我不會因你的指責退縮，或改變我的使命！」

稍早，一位網友發文點名葛斯齊，表示他手上的照片都自稱是汪小菲身邊的人提供的，「那麼這些事是發生在他們離婚之前的，你怎麼提前知道他們要離婚？」網友又說他可以理解葛斯齊想為台灣人打抱不平的想法，但他不敢相信這些所謂「汪小菲身邊的爆料人」跟汪小菲關係不好，跟大S反而關係很好，還願意提供給葛斯齊爆料，「這汪小菲也太失敗了」。

葛斯齊回應網友。（圖／翻攝自台灣最強跟拍攝影師小葛微博）

該網友進一步說，大陸媒體都拍不到的東西，葛斯齊居然有本事拍到，「竟然在大眾都不知道他們要離婚的前提下，提前洞悉一切」，並要求葛斯齊不要只針對汪小菲，「天下之大也不是只有這一件事，為什麼你要這樣執著？」，大陸網上的輿論不需要葛斯齊去引導，就如同他們也不在乎台灣一些婆婆媽媽的事，希望他去拍一些其他真正有趣的事，一戰成名。

對此，葛斯齊解釋，汪小菲扭曲事實的發文惹怒他，才讓他決心反擊，「我也再三查證這些圖片視頻，並且也訪問到關係人，結果都與爆料圖片一致，我才公開此事！」他認為給出真相是他的職責，才會不斷打臉汪小菲，見此，網友回應：「狗仔就是靠這吃飯的，不可能是為了正義，不過很好奇他和大s的關係」、「是不是除了汪小菲你沒大料了？」、「你是狗仔，為了口飯吃！別說得那麼高尚為了正義！」、「加油，身正不怕影子歪，不做虧心事不怕鬼敲門，為啥那麼多『菲傭』怕你爆，就是心虛啊」。