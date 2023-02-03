台中一名女子A去年拜訪林姓男子，詢問對方是否能協助安排工作，未料，林男趁機把住處鐵捲門拉下，把手伸進A女衣服，詢問A女是否能將性交易價錢提高等語，A女不甘受辱，遂報警處理。台中地院審結，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

判決書指出，林男從事臨時人力派遣工作，曾替A女介紹工作而結識，2022年5月7日上午A女前往林男住處詢問工作著落，林男趁機降下鐵捲門，隨即違反A女意願，將手伸進A女衣服中撫摸A女背部與前胸，還命令A女脫掉上衣。

經A女拒絕，林男便起身將A女壓在沙發上，詢問A女與他進行性交易，但A女拒絕，林男遂提出將費用從800元提高至1000元的條件，直到A女用手阻擋，堅決表明自己僅是來詢問工作機會，林男才作罷，開門讓A女離去，事後A女不堪受辱，前往警局報案處理。

台中地院審理時，林男否認猥褻A女，但法官勘驗A女證詞以及接獲A女求救訊息的B男證詞，認定林男的確為了滿足個人慾望，不尊重A女身體自主權利，任意對A女做出強制猥褻行為，造成A女的心理陰影。

法官指出，考量林男曾於事發前在電話中與A女提及性交易一事，猥褻行為實施過程中又再度提及性交易，雖因金額或其他原因未獲A女同意，但林男於未經A女同意之前，就做出強制猥褻行為，實屬不該，審酌林男教育程度、經濟能力等一切情狀，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。