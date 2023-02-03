疫情帶來的新常態，促使企業思考如何結合實體和線上，創造靈活變換的商業模式，以把握新時代的機會。作為吸引買主目光的第一步，重塑形象尤為重要，因實體活動恢復後，客戶購買數據將因場景不同和多元通路而變得碎片化，企業須建立線上線下數據的掌握的整合能力，進一步優化現有業務。

本次說明會將邀請台灣設計研究院院長張基義和奧美集團策略總監簡沂蓁，分享如何透過設計增強企業形象，並介紹結合線上與線下(OMO)的活動趨勢，通過分享成功案例，協助企業領先布局，抓住優勢，成為市場的先驅。為協助與會者瞭解市場趨勢對形象塑造之重要影響，台灣精品亦邀請益普索市調公司發表市場調查結果和洞察分享，透過上述兩種方式，共同協助企業成功行銷。

今年台灣精品將規畫實體活動並擴大市場，除既有的歐美、日本、新南向，另新增中東和中南美；數位推廣將聚焦歐美、日本市場，透過與專業媒體合作提升品牌曝光度。精品選拔是台灣精品的基石，因此說明會中亦將介紹選拔流程與時程，安排與會企業代表與工作專業人員進一步交流，協助企業了解台灣精品的價值與服務。

新的一年，台灣精品將繼續積極發展，重點投入在整合海外活動與提供最優質的服務，持續關心企業的需求，提供有效的曝光機會，並精確找到潛在買家。