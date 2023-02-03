此次北富銀與XRSPACE旗下GOXR元宇宙社群平台合作推出的元宇宙勇士分行，在奇幻的虛擬世界，將臺北富邦勇士年度視覺風格帶進銀行場域，充分結合元宇宙的虛擬實境、創新金融以及職業籃球的動感元素，是北富銀繼推出勇士實體特色分行之後的另一創新代表。2月4、5日至富邦勇士主題週球賽現場，便可以率先體驗元宇宙勇士分行。

在北富銀的元宇宙勇士分行中，不但提供以手機瀏覽元宇宙勇士主場的3D虛擬空間與金融商品展示，還透過虛擬啦啦隊員，導覽勇士商城，並提供北富銀奈米投數位理財服務、簽帳金融卡以及信用卡等產品資訊。民眾進入元宇宙勇士分行還可參與虛擬投籃遊戲，與其他粉絲挑戰排名，還有機會獲得富邦勇士主題日限定虛擬球衣；未來，元宇宙勇士分行也將針對不同客群，透過虛擬3D全景互動社群，規劃不定時的快閃店活動，透過豐富的內容設計，元宇宙勇士分行將為客戶帶來全新的服務體驗。

北富銀和臺北富邦勇士2021年底攜手合作推出富邦勇士簽帳金融卡，是國內最早發行的職籃球隊簽帳金融卡，其卡面是以火焱藍特別版球衣樣式進行設計，具備籃球獨特的卡面風格。2023年，勇士隊專屬的簽帳金融卡首度推出限量卡面「富邦勇士簽帳金融黑卡」，提供尚未申辦富邦數位存款帳戶者申辦。