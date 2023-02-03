屋內原本雜物多，髒亂不堪，里民和志工協助清掃。（林浤澤提供／高雄洪靖宜傳真）

里長林浤澤協助清理，後續將協助申請補助。（林浤澤提供／高雄洪靖宜傳真）

高雄市前鎮區明孝里1戶人家1家3口因高齡65歲的老母親行動不便，加上2個孩子皆是身心障礙，生活不易，且住家環境髒亂，里長林浤澤接獲後與里民和志工約20名伙伴前往協助打掃，清出2車約70大袋垃圾，將原本堆滿雜物房間清空，林浤澤說，除協助該弱勢戶清理家園、申請補助流程，在審核的過渡期間，也將協助媒合民間相關資源，讓他們在寒冬中也能感受社會溫暖。

高雄市前鎮區明孝里明孝里里長林浤澤表示，開工第1天就接獲民眾反映里內有1戶弱勢戶，因高齡65歲的老母親身體機能退化，長期行動不便，而2名兒女雖已成年，但也患有輕微身心障礙，1人需照顧母親無法外出工作，另1人則靠洗頭兼打零工支撐一家3人的開銷。

也因此家中環境雜亂，房間、走道全是雜物，紙箱、衣服還有許多空瓶等垃圾，難以通行，林浤澤號召里民及志工團總動員，2日一早號共20多人，將堆積多年的雜物分類清理，也將可回收的物品運送到環保站，變賣費用留給該戶使用，並協請區公所通報社工做後續訪視及補助申請，也請前鎮清潔隊協助清運垃圾，一共清出2車約70大袋垃圾；不只如此，里內的髮廊聽聞此事，也自發善心為該弱勢戶修剪頭髮，希望能讓該戶由裡到外「改頭換面」。

林浤澤說，除了先協助清理家園、並申請補助流程，過渡期間協助媒合民間相關資源，里民也自發性定期捐錢，期盼能協助該弱勢戶走出困境；林浤澤也表示，感謝里民鄉親善心關懷，以及鄰長、志工們的熱心行動，希望這份愛心能永續，讓有需要的民眾能及時獲得服務，讓社會的黑暗角落能有光照亮。