近年來房價高漲、物價齊漲，民眾苦不堪言！國民黨智庫執行長柯志恩指出，國內通膨情況非常嚴重，消費者物價指數連三年接近或超過2%，直呼「這是過去20年不曾見過的情況」。

柯志恩今(3)日在臉書指出，民進黨執政後，常聽到政府說經濟表現多好、2022年台灣人均GDP可能會超越韓國等，「但不要被政府宣稱的經濟變好，人均GDP超過韓國給騙了」。柯志恩認為，生活有沒有過好，大家都知道，即便再華麗的宣傳也與人民實際的生活感受大相逕庭，房價高漲、物價齊漲、低薪缺工，是大家非常有感的日常，雞蛋、麵粉、外食費用皆大幅調漲，但薪資卻成長緩慢。

柯志恩提到，國內通膨情況非常嚴重，消費者物價指數連三年接近或超過2%，這是過去20年不曾見過的情況；而全台房價成長率近兩年更達27.9%，其中六都房價成長最高的高雄達39.7%；全台薪資在去年下半年，更有四個月呈現負成長。

柯志恩說各行業薪資水準差距過大的現象，一直是多數勞工難以擺脫低薪的原因之一，這樣的情況卻與產業發展息息相關。柯志恩舉高雄為例，政府因未能引導就業人數最多的服務業多元發展與轉型，又偏重高附加價值的重點產業，反而助長薪資結構M型化的重要因素之一。由於服務業多以內需為主，附加價值相對較低，競爭力不足，在缺乏政府的政策資源挹注下，容易落入長期低薪的惡性循環，衍生出失業問題。

「面對通膨、高房價、高物價、低薪等問題，政府應積極提出具體有效的解決方法」，柯志恩認為，除了做好通膨預測、加強物價稽查與防止哄抬之外，應訂定合理的稅制，提出足夠的房屋供給政策，並把握產業轉型的機會，讓產業更多元、具有競爭力。