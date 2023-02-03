台股2023年來一掃陰霾，累計至2月2日止已上漲逾一成漲幅10.31％，連帶台股基金表現更是出色，138檔中共有65檔打敗大盤，整體平均漲幅10.26％；進一步觀察單檔基金表現，表現最佳的是群益奧斯卡基金上漲21.03％漲勝大盤2倍表現最出色，也是唯一一檔漲幅超過兩成的台股基金。

群益投信3日指出，大陸疫情逐步趨緩，有利解封後的食衣住行需求，美國通膨數據年增率逐步趨緩，聯準會升息腳步趨緩，加上外資回頭買超，台股後市不看淡。不過，個股波動劇烈，建議投資人以台股基金或台股ETF介入為宜。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈強調，台股後市除了持續關注經濟數據變化外，亦仍需留意國際股市漲多拉回的壓力、電子業庫存去化情況、財報公布狀況、新台幣匯率走勢、外資籌碼動向等等，短線上台股大盤將在箱型區間整理，盤面上題材股輪動輪漲，操作上建議仍採選股不選市，在指數面臨整理的壓力下，漲多個股面臨回檔的壓力，然產業上基本面強勁的個股仍是布局重點，建議可針對成長型產業及標的配置逆景氣週期的成長股如半導體先進製程、矽智財、車用電子及雲端伺服器，台灣內需相關電子商務，以及新應用如儲能等。

群益台灣ESG低碳50ETF（00923）經理人洪祥益表示，對於台股長線仍重返多頭看法不變，但基於各產業復甦情況及成長趨勢不同，應慎選標的產業及族群，資金可望持續青睞今年獲利具成長潛力的族群，台灣是以貿易為主的國家，觀察2022年第三季國內生產毛額（GDP）出口比重高達將近七成，且除了占比高之外金額更是逐年向上成長，而歐美等大國為了讓其餘國家投入減碳的行列，紛紛加緊制定對各類進口商品的碳稅標準，因此在這波綠色巨浪下台灣企業勢必需要制定相關減碳計畫，也正式邁向所謂的碳金時代。

在低碳足跡創造台股碳金奇蹟的趨勢下，台股市值前兩百大中，低碳密度企業股價表現相對突出，買台股ETF可參考成分股中有訂單能獲利的低碳股，迎接ESG碳金商機的台股ETF。

中信小資高價30ETF（00894）經理人張嘉祐則表示，台灣各產業龍頭具有國際代表性及技術領先量能，充分展露隱形冠軍的特色，能夠在需求回溫後，掌握獲勝契機。全球不確定利空因素逐漸消弭，估計2023年上半年將由先前跌深的電子類股引領大盤回升，有利於高價股表現，整體而言，台股基本面目前處打底態勢，仍需關注外銷訂單及出口貿易總值兩者年增率的表現，主要觀察地區為中國大陸及香港地區，產業則可將電子零組件及資通產品列為主要觀察項目，料2023年下半年在需求回溫之際，台股表現也相對值得期待。