八貫表示，第一季產能持續保持滿載，營收有望與去年第四季表現相當，雖戶外休閒需求前景尚未明朗，但醫療、航太救生、軍工都較過去攀升，將隨產品組合結構優化，有助營運表現穩健。

八貫主從事TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售；終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，且產品多數屬需要認證的產品，技術門檻相對高；主要外銷至美洲、歐洲以及亞洲等地。

八貫深耕TPU機能布料市場，多年布局醫療與航太救生有成，今年1月兩大產品線業績與去年同期皆雙位數成長。

八貫指出，伴隨新單開展漸收成效，持續進行產品組合優化。除1月醫療與航太救生合計占營收比重攀升至43.1％，明顯高過去年全年的37.8％；去年接獲的軍用裝備防彈背心外罩訂單，也因穩健出貨，推升1月軍工產品線占比達12.52％新高，至於戶外產品線營收比降至44％。

八貫強調，將積極在戶外、醫療與航太救生三大產品線外，開發更多的新產品應用，以期增加產品組合廣度。目前在手訂單能見度仍樂觀，年後亦有不少客戶陸續來訪，也將積極著手後續訂單需求及新產品開發討論。