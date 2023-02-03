《美國新聞與全球報導》（U.S. News ＆ World Report）近日發表全球最佳大學排行榜，台灣師範大學於教育與教育研究學科領域，名列全球第9名，與哈佛、史丹佛大學躋身於教育領域國際前十名，吸引日本、韓國、香港、澳門等國家地區學生前來報讀。

U.S. News全球大學排行榜，依據學校研究表現、發表論文數、引用次數等多項評比指標，對全球大學學術研究表現及學術聲譽進行排序，台師大於去年新增的教育及教育研究學科排名中，名列第9，其中引文影響力指標（normalized citation impact）為全球第6，被引用率前10％的論文比例名列世界第8，總被引用次數位居全球第11。

台師大教育學院院長田秀蘭表示，該校在教育研究的研發及人才培育方面，目前發行的教育相關期刊中，其中5本為TSSCI期刊，11本收錄於Scopus資料庫，學術聲望備受國內外學界肯定。而教研人員的研究能量豐沛，論文發表質量兼具，學術期刊發表教育領域全國第一。

田秀蘭說，2019年成立的教育學院不分系學士班，更結合跨領域師資與國際資源，提供學生跨域及國際交流經驗，著實可見教育學院對於突破領域疆界的努力，以及擴展教育領域教學與研發之重視。

田秀蘭提到，台師大教育領域排行亞洲周邊國家僅次於排名第一的香港大學，未來教育學院將持續結合大專校院雙語化學習計畫、推動EMI課程之餘，也將持續加強國際發表、國際師資。

田秀蘭並指出，不少港、澳、日、韓外籍生前來師大教育學院求學，像是日本在相關領域側重臨床心理教學，諮商心理較弱，不少日本學生來師大，多會將在台所學帶回母國，促成日本相關領域發展；美國則設有生涯諮商相關認證，新加坡政府為於國內推動認證，也是到台師大培訓。