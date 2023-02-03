由高市教育局主辦的2023高雄市第11屆立德盃全國少棒錦標賽於3日至8日在高雄立德棒球場等場地開打，今年共有40支國內少棒勁旅參賽，而高雄市地主隊共有11支少棒隊參賽，準備展現地主氣勢，從40支隊伍中脫穎而出，奪下冠軍。

高雄市代表隊今年也有11支少棒隊參賽，分別有中正、桃源、復興、鼓山、美濃、壽天、金潭、鼓岩、龍華、屏山、忠孝國小；其中桃源、屏山、中正、鼓山、復興與壽天、金潭、美濃、忠孝國小的實力都相當堅強，因此此屆立德盃外界也看好能再將冠軍獎盃留在高雄。

第11屆立德盃3日上午首戰賽，由去年冠軍隊伍高雄市中正國小對上金門金寧中小學，中正國小剛開賽就展現強力攻勢，全場轟出12支安打，金寧雖失誤不多，仍不敵中正國小的炮火，終場中以9比4於提前於5局結束賽程。

中正國小教練楊正安說，今年參賽隊員是以4至6年級學生為主，其中有去年奪冠的選手，也有參賽經驗較缺乏的選手，加上年後才開始投入訓練，所以仍需要持續進行調整。今年會以參與國內軟式棒球聯賽為主，目前先以奪得高雄立德盃冠軍為第一目標，為高雄締造2連霸戰績。

高市教育局長謝文斌表示，今年「立德盃全國少棒錦標賽」邁入第11屆，仍吸引國內多達40隊來高雄參賽，代表比賽受到各縣市推展棒球運動的重視，希望持續傳承立德少棒於1974、1977在美國威廉波特奪冠精神。另三級學生棒球運動能回歸國民義務教育，培養學子允文允武，以及學科基本能力與公民素養，讓球員們能夠快樂打棒球，快樂學習，健康成長。