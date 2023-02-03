民進黨前新竹市長林智堅因抄襲風波遭撤碩士學位，林為此提起訴願遭教育部駁回，被視為「清白戰場吞下首敗」。對此，國民黨立院黨團總召曾銘宗3日批評，當時民進黨全黨挺一人，包括閣揆陳建仁稱「這件事情未來一定會還給林智堅清白」，現在教育部駁回林智堅的訴願了，蔡英文總統、陳建仁都必須出來道歉。

林智堅台灣大學、中華大學碩士論文遭雙殺，他為捍衛清白向教育部提出訴願，期盼恢復學位。其中，針對中華大學碩士學位，教育部1月19日發文「訴願駁回」，理由提到，審議委員會口頭詢問論文相關問題時，林智堅無法明確回答，在一般研究基礎能力及理解上顯有不足之處，「實難能令人相信訴願人確有此研究能力」。

對此，曾銘宗3日於立法院受訪時表示，國民黨尊重學校第一時間的專業認定，現在又經過教育部認定，基本上已真相大白了，林智堅論文抄襲這件事，已經是事實了！

國民黨立委游毓蘭痛批，即使台大、中華大學學倫會做出決議後，當時蔡英文還是義無反顧地給支持，鼓勵林智堅挺身為自己戰清白，如今教育部具體指出林智堅只有約5頁沒有抄襲外，其他都跟某研究報告雷同，「這不叫抄襲什麼才叫抄襲？這種戰清白實在太不自量力，林智堅還要怎麼羞辱自己？」