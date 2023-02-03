副市長趙卿惠（中）、環保局長許仁澤（左）與城西能源董事長周黎明完成焚化廠更新爐BOT案簽約儀式。(曹婷婷攝)

城西焚化廠更新爐示意圖。(環保局提供／曹婷婷台南傳真)

台南城西焚化爐營運超過20年，城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案成功招商，今天完成簽約。環保局長許仁澤說，預計今年上半年可動工，3年內完成興建，2026年正式營運，屆時目前每日將可處理900噸垃圾。完工營運後的更新爐，也是一座發電效率25％以上的再生能源發電廠。

城西垃圾焚化廠更新爐BOT案成功招商，今天上午舉行簽約，由環保局長許仁澤與欣達環工子公司城西能源股份有限公司董事長周黎明代表雙方進行簽約，簽約儀式由南市副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席見證。市長黃偉哲隨後也到場，黃偉哲表示，屆時每日將可處理900噸垃圾，有效紓緩台南的垃圾處理壓力。

環保局表示，城西焚化爐當初設計每日處理900噸垃圾，隨著已達使用年限，設備老舊，僅可處理600公噸，難以負荷大量增加的垃圾。該案投資超過72億元，完工營運後的更新爐，同時也是一座發電效率25％以上的再生能源發電廠。

針對舊爐後續去留，環保局說，將視未來新爐運作後及全國垃圾處理狀況，再做評估。市議員李中岑則說，希望舊爐能保留並活化，因為台南垃圾已爆量，希望不要撤除，應加以活化再利用。

趙卿惠說，城西垃圾焚化廠更新爐未來垃圾處理量將從19萬噸增高為29萬噸，提早準備可以避免將來需要外縣市協助處理的窘況，更新爐未來也將是一座發電效率25％以上的再生能源發電廠，將可為南市帶來用電回饋。

城西能源董事長周黎明表示，更新爐將引進最新日本焚化爐技術，也訂定最嚴格的排放標準，兼顧環境永續及節能減碳，讓更新爐不只是焚化廠，還將是環境教育、生態遊憩的一處亮眼地標。

他說，未來還將一併整建活化回饋設施「水多多樂園」，規畫轉型為全齡化共融公園、環境教育及地方創生場域。