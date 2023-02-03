新北市警察局長廖訓誠率官警悼念故小隊長盧思成。（新北市刑警大隊提供）

新北市警察局長廖訓誠率官警悼念故小隊長盧思成。（新北市刑警大隊提供）

新北市警察局長廖訓誠率官警悼念故小隊長盧思成。（新北市刑警大隊提供）

新北市刑警大隊偵三隊小隊長盧思成，於2021年7月初上班時因身體不適緊急就醫，經醫師診斷出有心臟衰竭狀況，必須要實施換心手術，歷經半年終於等到心臟移植並完成手術，開始漫長的復健並在家休養，未料在去年12月底突然病情急轉直下，進入加護病房緊急治療，卻不幸於年前1月20日在內湖三軍總醫院辭世，得年54歲。

新北市刑警大隊指出，盧思成小隊長為警察專科學校警員班130期畢業，並於1990年分發至警政署保五總隊服務，2002年進入當時台北縣警察局刑事警察隊開始從事刑事偵查工作，從警32年，資歷相當完整。2021年5月疫情嚴峻期間，雙和醫院發生3名護理師遭到確診隔離病患持刀砍傷暴力案件，因轄區中和分局同時也受到疫情影響，盧小隊長奉命率員前往支援偵辦，並戒護染疫犯嫌前往新竹空軍醫院實施隔離及後續押解至看守所任務，全程必須穿著全套隔離裝備，忍受悶熱及可能感染風險，相當辛勞。

盧思成小隊長在完成心臟手術休養期間，仍不忘鼓勵隊上同仁持續查緝案件，也表達希望身體恢復後能立即返回工作崗位一同奮鬥，但此時突然傳來驟逝消息，令曾經共事的同事們深感震驚、難過且相當不捨。

已故盧思成小隊長今（3）日上午在台北市立第一殯儀館舉行告別式，家屬表示一切從簡，新北市警察局長廖訓誠親自前往悼念並慰問家屬，許多曾與盧小隊長共事過的刑警同仁亦從各地前來，由刑事警察大隊長蕭瑞豪代表奠祭，送盧小隊長最後一程。

刑警大隊表示，未來將會為盧小隊長爭取「因公病故」申請撫卹金，為其遺眷盡最大心力，以感念盧小隊長畢生為治安工作的付出及貢獻。