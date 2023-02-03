苗栗縣第2022學年度第2學期校長會議，3日上午在育達科大舉行。（謝明俊攝）

苗栗縣第2022學年度第2學期校長會議，3日上午在育達科大舉行，教育處長葉芯慧宣布重大政策。（謝明俊攝）

苗栗縣第2022學年度第2學期校長會議，3日上午在育達科大舉行，教育處長葉芯慧頒獎表揚特優學校。（苗栗縣政府教育處提供／謝明俊苗栗傳真）

第2學期校長會議，3日上午在育達科大舉行，教育處長葉芯慧頒獎表揚特優學校。（苗栗縣政府教育處提供／謝明俊苗栗傳真）

第2學期校長會議，3日上午在育達科大舉行，教育處長葉芯慧頒獎表揚特優學校。（苗栗縣政府教育處提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣2022學年度第2學期校長會議3日在造橋鄉育達科大登場，教育處長葉芯慧宣布重大政策，苗栗縣為配合教育部推動全英授課政策，將從本學期開始先從78所學校實施全英授課，未來將以每年增加15校的幅度，以6年時間完成全縣148所學校全英授課目標，屆時小3以上班級每周2個小時的英文課，老師授課的6至7成時間都須以英文教學，以提升國中小學生英文能力。

苗栗縣校長會議 教育處長宣布今年起推全英授課

苗栗縣2022學年度第2次校長會議，由教育處長芯慧主持，由於目前國內疫情有上升趨勢，因此防疫作為列為開學工作最首要的項目，她提醒各校在開學之前，務必清點各項防疫物資，並與各鄉鎮市公所清潔隊連繫，協助對全校進行大消毒。

葉芯慧並在會中宣布重大新政策，苗栗縣將從今年度起，由2023年至2028年的6年內，對全縣國中小學實施全英教學，此舉是配合教育部2030年完成雙語教學政策，今年是實施的第1年，苗栗縣先以過半的78所國中小學校開始，實施全英授課，接下來會以每年增加15所學校，期望在2028年完成全縣148所國小學校全英授課的目標。今年首先推動全英授課的78所國小學，就是未來擴及全英授課的種子學校，期望藉由種子學校協助周邊其它學校完成全英教學工作。

葉芯慧進一步說明，縣府教育處推動全英授課，第1年是以先考量各校英文教學師資問題，先挑出師資足夠的學校來做第1階段實施的種子學校，78所首批實施學校語包括了多所偏鄉小學，主要是著眼校方有足夠英文師資。

葉芯慧說，全英授課依目前所規畫內容，還是以英文課為主，目前苗栗縣規畫是從小學3年級以上班級，每周2個小時的英文課，老師授課時應有6至7成的時間，是以英文來授課，期望以師生英文對話來提升學生英文能力。

另外，針對各校營養午餐的問題，教育部目前推動偏鄉營養午餐加強品質的政策，葉芯慧希望各校加強營養午餐品質的把關，讓所有孩子能吃的安全、吃的健康。