兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊表示，若投資人對台股行情期待，卻又擔憂景氣變化，建議採取台股ETF且聚焦成長性題材切入市場，像是兆豐台灣晶圓製造(00913)鎖定台灣註冊的股票，更能精準掌握台灣企業財報，減少海外匯損風險，提高投資部位的穩健性，而且去年底調整成分股，加強聚焦再生晶圓產業鏈，涵蓋5G、AI、IoT、電動車等領域的新型應用，這些均需要再生晶圓與晶片製造的專業製程，若再搭配客戶需求增長，可望推升再生晶圓產業調整報價並刺激走勢向上發展。另外，台廠如台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)、日月光投控(3711)、瑞昱(2379)等企業，在半導體、晶圓製造先進製程，以及技術優先等各方面擁有市場優勢，搭配年後利多回籠行情，有助晶圓製造持續成為投資主流題材發酵。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金(00913)的除息交易日預計為2月21日，收益分配基準日為2月27日，收益分配發放日訂為3月20日，實際配息金額將以後續第二階段公告結果為主。第一階段收益分配評價預估每受益權單位將配發0.1元，想要參與除息的投資人最晚在1月20日買進。