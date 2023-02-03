五月天以往每年5月都會到香港開唱，但受到疫情影響，2020、21、22年，連續三年的「五月之約」都中斷。五月天今終於宣布，將提早在4月14、15、16、21、22、23日飛到香港中環海濱活動空間，舉辦「五月天好好好想見到你演唱會」，一次唱足6場，而且為了呈現最磅礡壯闊的舞台，特別選擇可容納2萬人的戶外場地，以18000人為上限，確保舞台聲光效果原味呈現。
相隔3年即將再次與香港歌迷見面，五月天勾起滿滿回憶，開心地說：「期待初春之際的相遇，用音樂、用彼此問候、以及隨手可及的美食，集結新的美好回憶，再次一起點亮港灣的夜空 Fly To 2023！」
五月天曾在香港紅磡、迪士尼樂園幻想道露天場地開唱，創下許多紀錄，這次選在新的場地演唱香港中環海濱活動空間，除了懷著開心和想念的心情再次和歌迷相見，更期待再創美好記憶。
主辦方將會盡快公布優先訂票及公開發售詳情，請密切關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博、特高娛樂Facebook專頁。
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