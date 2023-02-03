劉姓民眾3年前到一家牛仔服飾店工作，不料上班第1天與老板一同搬運木櫃，該木櫃突然破裂劉因此受傷，在家中休養後老闆竟要其此後毋庸到職，劉提告求償，台北地方法院判決，老闆須賠償醫療費用、不能工作損失及精神慰撫金共15萬5625元。可上訴。

劉說，自己到牛仔服飾店擔任服務人員、約定月薪3萬元，但首日上班受傷致右膝挫傷傷口長3 公分、左小腿挫傷傷口長10公分、左 大腿急性肌膜炎，以及左骨骨頸骨折等傷勢。

劉表示，自己雖仍繼續到班，但老板在2020年7 月18日要求其先在家中休養並清償同年月13日至當日共6 日工資6000 元，同月21日至22日請事假2日後，老闆竟要其此後毋庸到職，只在於同年8 月2 日、同年9 月間給付7995 元、5000 元後即未予聞問。

經劉姓民眾提告求償，台北地方法院認為，劉主張木櫃突然破裂發生事故受傷，老闆告親自收受開庭通知且合法送達，卻未於言詞辯論期日到場，亦未提出準備書狀爭執，堪謂劉的主張為真實，判決老闆須賠償15萬多元。