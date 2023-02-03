加權股價指數終場上漲7.50點、漲幅0.05%，收在15602.66點，成交值新台幣2372.73億元。

台積電ADR在2日上漲2%，今天盤勢雖呈現量縮整理，但在最後一盤神龍擺尾，加上大立光、聯發科撐場。早盤一度強勢的航運、生技午盤後賣壓湧現，買盤不繼讓大盤成交值萎縮至本週最低。（編輯：楊蘭軒）1120203

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