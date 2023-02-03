加權股價指數終場上漲7.50點、漲幅0.05%，收在15602.66點，成交值新台幣2372.73億元。
台積電ADR在2日上漲2%，今天盤勢雖呈現量縮整理，但在最後一盤神龍擺尾，加上大立光、聯發科撐場。早盤一度強勢的航運、生技午盤後賣壓湧現，買盤不繼讓大盤成交值萎縮至本週最低。（編輯：楊蘭軒）1120203
台股今天在台積電狹幅盤整下，資金頓失去向，所幸在最後一盤灌進近5000張大單，一舉拉抬加權指數翻紅。台股終場上漲7.50點，以15602.66點作收。台股本週大漲669點，漲幅4.48%，週線連4紅。
加權股價指數終場上漲7.50點、漲幅0.05%，收在15602.66點，成交值新台幣2372.73億元。
台積電ADR在2日上漲2%，今天盤勢雖呈現量縮整理，但在最後一盤神龍擺尾，加上大立光、聯發科撐場。早盤一度強勢的航運、生技午盤後賣壓湧現，買盤不繼讓大盤成交值萎縮至本週最低。（編輯：楊蘭軒）1120203
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