苗栗警分局公布苗栗𪹚龍活動會場周邊交通管制規畫。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗警分局公布苗栗𪹚龍活動會場周邊交通管制規畫。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

通霄警分局2日展開白沙屯媽祖進香活動勤務規畫會勘。（通霄警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

通霄警分局2日展開白沙屯媽祖進香活動勤務規畫會勘。（通霄警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣元宵節前後有多項重要地方節慶活動，包括2月4日的苗栗𪹚龍以及2月12日凌晨開始的白沙屯媽祖進香，包括苗栗及通霄等2個警分局已事前作好勤務規畫，以及交通疏導措施，期望協助活動進行順利，民眾交通更為便利順暢。

近幾年來聲名大噪的苗栗𪹚龍，即將於4日在經國路河濱公園登場，群龍翻騰、鑼鼓喧天的舞龍陣仗，將吸引許多外來客體驗熱鬧氣氛，讓民眾high翻天。為讓民眾方便快速抵達會場，苗栗警將從當天下午4時起加強管制疏導會場交通，並請民眾多利用接駁服務。

警方表示，4日交通管制部份自下午16時起至晚上24時止，經國路從新東大橋到北勢大橋南北雙向，降低速限至40公里，並於下午17時到24時開放雙向路邊停車。 經國路與育英街53巷口禁止左轉。另外接駁車部份於下午16時起至23時，自苗栗火車站前站經苗栗醫院到會場，每半小時發車一次，以及自苗栗高鐵站經過新港大橋到苗栗火車站西站往返會場，每一小時巡迴一次，請民眾多多利用。

苗栗警分局提醒自行開車的民眾，可以將您的車子停放在舊經國路上（苗栗縣議會旁）或經國路體育場停車場及（北勢大橋至新東大橋段）兩側可路邊停車，再以步行方式或搭乘接駁車即可抵達會場，並提醒民眾勿違規停車，配合現場員警指揮引導，快樂出門，平安回家。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香是「國家重要無形文化活動資產」，由白沙屯拱天宮媽祖與後龍鎮南港里山邊媽祖共乘神轎進香，全程以徒步行進，縱跨苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣，路線、駐駕、起駕時間均為媽祖旨意，未有固定行程，龐大壯觀的行進隊伍是國內最特殊的進香活動之一。

今年白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，將於2月12日凌晨展開，共計9天8夜。苗栗縣警通霄分局長陳文彬2日率領相關業務承辦人員，至白沙屯拱天宮媽祖廟參拜，並於白沙、埔口地區進行現地會勘，確認各重要路段管制點執勤重點、實施「調撥車道」起訖點、緊急通道及台61線、國道3號等替代道路規劃方向等相關執勤措施，並將針對各管制路段及實施調撥車道起訖點實施公告，協調主辦單位製作交通管制牌，懸掛於重要路口，提前告知民眾於活動時行駛替代道路。此外，亦計算沿線各停車場容納車輛數、台1線南北向延伸路邊停車區域，分階段進行管制，以維護停車秩序。

通霄警分局呼籲，歡迎參加進香活動信眾多利用大眾運輸工具，可將車輛停放於鄰近的通霄、苑裡等車站，轉搭火車參加活動，如是駕車前來參與，則儘可能將車輛停放於台1線北上往西湖方向的路旁，勿併排停車。一般用路人，請於活動期間行駛台61線及國道3號等替代道路，避開台1線白沙屯、通霄、苑裡路段，以節省寶貴的時間，以期讓來自各方的信眾有安全及愉快的宗教活動經驗。