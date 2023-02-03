路透社報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）去年就相關規定提出草案，是歐盟推動約束社群媒體巨擘力量的做法之一，希望迫使他們更加透明與負責，規範的對象包括Alphabet旗下的谷歌（Google）和臉書（Facebook）母公司Meta Platforms等。

這些規定要求美國科技巨擘就針對特定對象的政治廣告提供更多相關數據，如果違規，最高可處相當於公司全球營業額4%的罰款。

歐洲議會（European Parliament）議員加強了歐盟執委會草案中的一些規定，如今將必須與歐盟國家討論細節後，擬議中的法規才能完成立法。

歐洲議會表示，只有明確供用於網路政治廣告的個人數據，才能為廣告提供者使用。因此，精準投放將不可能實現。精準投放是一種使用消費者數據與人口統計資料來確認特定個人興趣的策略。

歐洲議會議員還支持全面禁用未成年人數據，並禁止總部不在歐盟境內的實體在歐盟國家資助政治廣告。

他們提議為所有網路政治廣告和相關數據建立一個線上儲存庫，並可能對屢次違規行為定期懲處。他們也提議要求大型廣告服務提供商在制度性違規情況下，暫停對特定客戶服務15天。

YouTube歐洲、中東與非洲政府事務暨公共政策負責人惠爾敦（David Wheeldon）表示，限制網路政治言論通常會產生令人擔憂的意外後果，但歐洲議會將新規定聚焦在廣告和付費內容，有望解決這個問題。

惠爾敦還說，目前歐盟的提案遠超出廣告與付費內容的範疇，可能會導致網路政治內容與辯論情況大幅減少，從而影響內容創作者與讀者。

關注民權議題的歐洲議會議員布雷爾（Patrick Breyer）表示，歐洲議會反對以監控為基礎的政治廣告，「從（美國前總統）川普與英國脫歐運動中，我們可了解，如果你知道哪些訊息對選民有效，你就可以有效並於潛意識裡操縱選民」。

不過科技遊說團體「電腦暨通訊產業協會」（CCIA）對歐洲議會今天的決定提出疑慮，要求進一步說明政治廣告定義與相稱義務。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1120203